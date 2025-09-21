Έρευνες σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντόπισαν και κατέσχεσαν σε κελιά κρατουμένων:

μαχαίρι

κατσαβίδι

κοπίδι

έξι κινητά τηλέφωνα

δύο ζεύγη ασύρματων ακουστικών

δύο βάσεις με ακουστικά

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι κρατουμένων, κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για ηθική αυτουργία. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

