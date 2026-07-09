Έρευνα: Οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ τον χρόνο για έτοιμο φαγητό

Μία σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών αποτελεί πλέον η αγορά έτοιμου φαγητού, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών. Η έρευνα χαρτογραφεί τις καταναλωτικές συνήθειες, εξετάζοντας τα έξοδα, τα σημεία πώλησης, τα κίνητρα αγοράς, τις στάσεις των καταναλωτών και τις επιλογές των σούπερ μάρκετ.

Στα 770 ευρώ η ετήσια δαπάνη

Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 14,79 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 770 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η πλειονότητα όσων αγοράζουν έτοιμο φαγητό κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα εξόδων, καθώς το 19% δαπανά από 11 έως 20 ευρώ εβδομαδιαίως, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό πραγματοποιεί υψηλότερες δαπάνες. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές (39%) δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με το 2016, όταν άγγιζε το 45%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακά μεγαλύτερη διείσδυση της συγκεκριμένης αγοράς στην καθημερινότητα.

Σημαντική άνοδος για τα σούπερ μάρκετ

Η σύγκριση με το 2016 αποτυπώνει μια ξεκάθαρη στροφή των καταναλωτών προς τις οργανωμένες αλυσίδες τροφίμων, οι οποίες έχουν επενδύσει σημαντικά σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 29% των ερωτηθέντων αγοράζει πλέον έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 16% που καταγραφόταν πριν από μια δεκαετία. Οι καταναλωτές εμφανίζουν υψηλή εξοικείωση με τις συγκεκριμένες λύσεις, με προϊόντα όπως το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες και ορισμένα έτοιμα μαγειρευτά να παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά δοκιμής, ως αποτέλεσμα της διευρυμένης ποικιλίας και της βελτιωμένης ποιότητας.

Η έλλειψη χρόνου ο βασικότερος λόγος

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι πιεστικοί ρυθμοί είναι οι βασικοί οδηγοί της αγοράς. Το 41% επιλέγει έτοιμο φαγητό λόγω έλλειψης χρόνου για μαγείρεμα, ενώ το 19% επειδή θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει για λίγα άτομα, την ώρα που για άλλους λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής εκδήλωσης. Ωστόσο, το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως λύση ευκολίας. Η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών θεωρεί το σπιτικό φαγητό ανώτερο, πιο νόστιμο και πιο υγιεινό. Η αγορά παρουσιάζει πλέον σημάδια ωρίμανσης με λελογισμένη αύξηση, καθώς οι περισσότεροι εκτιμούν ότι η κατανάλωσή τους θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν απειλεί την αξία του παραδοσιακού οικογενειακού τραπεζιού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ