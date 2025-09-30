Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου

Σε μια ξεχωριστή τελετή στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του πανεπιστημίου που η αναγόρευση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων.

Ο πρύτανης Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης χαρακτήρισε την τιμή «πράξη ύψιστης αναγνώρισης», επισημαίνοντας ότι η προσωπικότητα του Παπαδημητρίου συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη νομική, οικονομική και πολιτική σκέψη με την κοινωνική προσφορά.

Από το 2005, ο Παπαδημητρίου ηγείται του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια δράσης στην παιδεία, τον πολιτισμό και την υγεία. Δικηγόρος και οικονομολόγος, με σπουδές στην Αθήνα, στη Γαλλία και στο London School of Economics, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη δημιουργία θεσμών που υπηρετούν τον άνθρωπο και στην ανάδειξη της καινοτομίας.

Κατά την ομιλία του, ο ίδιος τόνισε ότι η αναγόρευση «δεν αποτελεί μόνο προσωπική αναγνώριση, αλλά και υπενθύμιση για την αξία της επιμονής και της ακεραιότητας». Υπογράμμισε ακόμη πως η πραγματική επιτυχία μετριέται «από τη διαφορά που φέρνουμε στη ζωή των πολλών».

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που το 2026 θα γιορτάσει 88 χρόνια ιστορίας, αριθμεί 10 τμήματα, 46 μεταπτυχιακά προγράμματα και 68 ερευνητικά εργαστήρια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο της χώρας.