Επίθεση στο Α.Τ. Κυψέλης: Ελεύθεροι και οι 14 που προσήχθησαν μετά τις μολότοφ

Ελεύθεροι αφέθηκαν όσοι προσήχθησαν μετά την επίθεση με μολότοφ που σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλhttps://www.lifo.gr/tags/kypseliης, επί της οδού Θήρας, το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ομάδα περίπου έξι ατόμων προσέγγισε το σημείο και εκτόξευσε τρεις βόμβες μολότοφ, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο και σε ένα αυτοκίνητο.

Αμέσως μετά την επίθεση πραγματοποιήθηκαν 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Ωστόσο και οι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως μετέδωσε το Mega, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με το περιστατικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται από την Αστυνομία.

Η ΕΡΤ μεταδίδει πληροφορίες, που αφορούν νεαρούς οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τις μολότοφ έξω από το τμήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε όχημα της Ασφάλειας με συμβατικές πινακίδες και πως κατά τη φυγή τους με κατεύθυνση προς την οδό Ιωάννου Δροσοπούλου, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων.