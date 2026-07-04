Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Τα συγκεκριμένα άτομα έδρασαν πολύ στοχευμένα»

Συνεχίζονται οι έρευνες για την διαλεύκανση της εμπρηστικής επίθεσης σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο πατέρας της.

Στο ΕΡΤNews μίλησε για το περιστατικό ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Στοχευμένη η επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ο κ.Τσαϊρίδης, τόνισε ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της Αστυνομίας με μπροστάρη την Αντιτρομοκρατική, συλλέγουν συνεχώς στοιχεία και προσπαθούν να βρουν τον τρόπο δράσης των ατόμων, τις κινήσεις τους, από πού ξεκίνησαν, από πού παρέλαβαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και εν συνεχεία, όταν τους τοποθέτησαν, ποιοι ήταν η διαφυγή τους και πού κατέληξαν. Αργά ή γρήγορα η αστυνομία θα κάνει αυτό που γνωρίζει να κάνει. Θα πρέπει όμως όλοι να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να δεθεί η υπόθεση. Δεν είναι απλά μόνο να εντοπιστούν ποια είναι τα άτομα. Θα πρέπει να βρεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να οδηγηθούν με αυτά στη δικαιοσύνη και εν συνεχεία να δικαστούν, όπως πρέπει».

«Φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε έναν συνάνθρωπό μας για να αντιληφθούμε ότι τα γκαζάκια τελικά δεν είναι μια απλή επαναστατική εκδήλωση που απλά προκαλεί υλικές ζημιές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και κατά το παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλές παρόμοιες επιθέσεις και σε σπίτια δεκάδων αστυνομικών που είχαν στοχοποιηθεί κατά το παρελθόν και δυστυχώς κανένας δεν έδινε την απαραίτητη βαρύτητα», ανέφερε ο κ.Τσαϊρίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κατά το παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλά παρόμοια περιστατικά. Κατά την προσωπική μου άποψη τα συγκεκριμένα άτομα έδρασαν πολύ στοχευμένα. Θεωρώ ότι το είχαν δουλέψει καιρό το συγκεκριμένο χτύπημα και το ότι χτύπησαν σε τρία άτομα τα οποία προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως δεν είναι ούτε βουλευτές ούτε υπουργοί, δείχνει ότι είχαν στόχευση συγκεκριμένη. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε ενεργούς βουλευτές και υπουργούς, υπάρχουν και έντονες περιπολίες πέριξ αυτών, οπότε ήθελαν να αποφύγουν και την έντονη αστυνομική επιτήρηση των συγκεκριμένων οικιών».

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews