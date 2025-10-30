Επίθεση σε 13χρονo στο Μοσχάτο: «Μπαμπά με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα»

Ο πατέρας του 13χρονου, περιέγραψε τα όσα βίωσε ο γιος του, όταν έπεσε θύμα επίθεσης σε κεντρική πλατεία του Μοσχάτου το βράδυ του Σαββάτου.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο πατέρας του ανήλικου περιέγραψε το πώς ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος του γιου του στο Μοσχάτο, αλλά και όσα διαδραματίστηκαν μετά από αυτή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο ανήλικος του τηλεφώνησε αμέσως μετά την επίθεση.

«Το Σάββατο περίπου στις 19:40 και ενώ ήμουν εκτός Αθηνών με καλεί ο γιος και μου λέει "μπαμπά με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα, δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;". Του λέω "σε βλέπω από το τηλέφωνο στο GPS μείνε εκεί που είσαι"», ανέφερε αρχικά ο πατέρας του 13χρονου.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας την επίθεση, σημείωσε πως «ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε "σε μένα το λες αυτό" λέει "όχι, όχι στην κοπέλα το είπα, είναι φίλη μου" και το άλλο αγόρι του είπε "καλά καλά θα δεις τι θα πάθεις, θα δει τι θα συμβεί". Το περιστατικό έγινε στον σταθμό του Μοσχάτου, σε ένα παρκάκι που έχει εκεί».

«Το χειρίστηκε ψύχραιμα, έτσι όπως τον έχω μάθει να φέρεται δεν σήκωσε χέρι σε κανένα. Μου λέει "μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε συνέχεια". Τα παιδιά ήταν από άλλο σχολεία», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή οι Αρχές συνέλαβαν έξι από τους 15 δράστες της επίθεσης, ηλικίας 14 και 15 ετών, αλλά και τους γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 9 ανηλίκους.