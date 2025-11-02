Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Τι ισχυρίζεται ο γιος του 76χρονου ότι συνέβη

Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 76χρονου που δέχτηκε επίθεση από το σκυλί του, ένα ροτβάιλερ, και διακομίστηκε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο 76χρονος δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό σε κάποιο ζωτικό όργανο, πέρα από τα πολλά τραύματα στα χέρια κυρίως, αλλά και στα πόδια.

Οι γιατροί του αναμένεται, μόλις το κρίνουν, να προχωρήσουν στις επόμενες αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις.

Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Η περιγραφή του γιου του 76χρονου

Σύμφωνα με τον ίδιο τον γιο του τραυματία, ο 76χρονος πήγε να περιθάλψει το σκυλί που αντιμετώπιζε κάποιο δερματικό πρόβλημα στα αυτιά του.

Φαίνεται, σύμφωνα με τον γιο, ότι αυτό προκάλεσε εκνευρισμό κι επιθετικότητα στον σκύλο και ακολούθησε η επίθεση που κράτησε πέντε λεπτά.

Ακολούθως, ο 76χρονος κατάφερε να απεμπλακεί, όπως είπε ο γιος του, και αφού βρήκε το τηλέφωνό του, ειδοποίησε την οικογένειά του και το ΕΚΑΒ.

Μόλις ήρθε το ΕΚΑΒ, ήταν αδύνατο να πλησιάσει κάποιος στον χώρο, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία επενέβη προκειμένου να μπορέσει το ΕΚΑΒ να πάρει τον 76χρονο από το σημείο.