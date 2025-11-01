Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος - Πώς συνέβη

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε διασωληνωμένος ο 76χρονος, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα από ροτβάιλερ.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Να σημειωθεί πως το ροτβάιλερ είναι ο σκύλος του 76χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος.

Κατά τη διάρκεια που εισήλθε στον χώρο όπου βρισκόταν το ροτβάιλερ, του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατατα τραύματα.

Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχαν τον συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε.

Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Πώς συνέβη

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε εκείνοι μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το ροτβάιλερ.