Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: Κατατέθηκε μήνυση για κακοποίηση ζώου - «Το χτύπησε με την αλυσίδα»

Η Μάρθα Πουλτίδου, επικεφαλής ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews για το περιστατικό με το ροτβάιλερ που επιτέθηκε στον κηδεμόνα του στην Καλαμάτα και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από αστυνομικό.

Όπως αποκάλυψε, «έχει ήδη κατατεθεί μήνυση για κακοποίηση ζώου κατά του ιδιοκτήτη, του τραυματία, του αστυνομικού και κάθε άλλου υπευθύνου, όπου προκύψουν ποινικές ευθύνες» ενώ όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του ζώου, που είναι ο γιος του 76χρονου, «είναι παράνομος εκτροφέας».

Επίθεση ροτβάιλερ στην Καλαμάτα: «Χτύπησε το σκυλί με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές»

Η ίδια υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας της, ο ιδιοκτήτης ότι το ζώο που έχασε τη ζωή του, ζούσε «σε άθλιες συνθήκες, που δεν συνάδουν καθόλου με τον νόμο και τις προδιαγραφές ευζωίας».

Αναφερόμενη στο βίντεο του περιστατικού, η επικεφαλής της φιλοζωικής ομάδας κ. Πουλτίδου σημείωσε πως «το σκυλί δεν επιτέθηκε απρόκλητα. Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές». Όπως εξήγησε, «το ζώο αντέδρασε στον πόνο και στον φόβο. Δεν ήθελε να σκοτώσει».

Παράλληλα η κ. Πουλτίδου έκανε λόγο για «ζώο εργαλείο» και όχι ζώο συντροφιάς, τονίζοντας ότι «ο σκοπός του ήταν η γέννα και η πώληση κουταβιών, όχι η συντροφιά». «Τα μέλη μιας οικογένειας δεν ζουν σε τέτοιες συνθήκες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, έθεσε ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε το ζώο: «Δεν βλέπουμε στο βίντεο το σημείο όπου ο αστυνομικός πυροβολεί. Το ζώο πυροβολήθηκε την ώρα της επίθεσης ή όταν είχε ήδη αφήσει τον άνθρωπο; Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί για να δούμε κατά πόσο φέρει ευθύνη».