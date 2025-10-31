Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο: Από την Καλαμάτα στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση

Στο ΚΑΤ- από το νοσοκομείο Καλαμάτας- διακομίζεται ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ.

Ο άνδρας νοσηλευόταν με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει τον κηδεμόνα του.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν το ροτβάιλερ από τον 76χρονο.

Ο άνδρας τότε προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο.

Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το σκυλί.