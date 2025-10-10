Επίθεση με πιρούνι σε έγκυο στο Ψυχικό: Βίντεο με τον δράστη σύζυγό της λίγο πριν την τραυματίσει

Βίντεο από την υπόθεση με την επίθεση σε 39χρονη έγκυο στο Ψυχικό δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο δράστης, λίγη ώρα προτού επιτεθεί με το πιρούνι, να στέκεται μπροστά από μια πολυκατοικία, στην περιοχή του Ψυχικού, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του θύματος, και να πίνει.

Ο γνώριμος στις Αρχές, 43χρονος δράστης, ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας 12 συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012.

Επίθεση με πιρούνι σε έγκυο στο Ψυχικό: Βίντεο με τον δράστη σύζυγό της

Μεταξύ αυτών, είναι κατηγορίες για σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας με την τελευταία το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, που δημοσίευσε και το βίντεο, το περιστατικό της βίαιης επίθεσης στη σύζυγό του, σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο 43χρονος βγήκε από τη φυλακή.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την Αστυνομία. Έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την Αστυνομία».