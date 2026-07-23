Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Προφυλακιστέος ο 60χρονος που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες

Προφυλακιστέος κρίθηκε προσωρινά ο 60χρονος άνδρας που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι, ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη.

Την προσωρινή κράτηση του αποφάσισαν μετά την απολογία του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας.

Ο δράστης της επίθεσης, απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η δικαστική λειτουργός έκανε δεκτό αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Επίθεση στην Ακρόπολη: Ο 60χρονος δήλωσε ότι είναι άστεγος και αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 60χρονος φέρεται να δήλωσε άστεγος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία έχει νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές ενώ τρεις ημέρες πριν το περιστατικό στην Ακρόπολη φαίνεται να είχε ολοκληρώσει μία νοσηλεία.

Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον αρχαιολογικό χώρο. Από την επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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