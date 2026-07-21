Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 60χρονου

Κατηγορία για κακούργημα και δύο πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών.

Η δίωξη σε βάρος του 60χρονου αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και αυτά της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Τακτικό Ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον Ιερό βράχο. Οι δύο Αμερικανοί επισκέπτες δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τον κατηγορούμενο, από την οποία ο άνδρας τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα πιο ελαφρά, στα πόδια.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Το χρονικό

Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη, έλαβε χώρα στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, και τραυματίστηκαν δύο τουρίστες Αμερικάνικης καταγωγής.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα στο ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Συγκεκριμένα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα έφερε πιο ελαφρά τραύματα στα πόδια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο άνδρας από τις ΗΠΑ, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, έβαλε το χέρι του μπροστά και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η σύζυγός έφερε πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι. Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρο Σταυρό», ενώ ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικο Τμήμα Ακροπόλεως.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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