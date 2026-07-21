Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Νέες πληροφορίες για τον δράστη

Επίθεση με μαχαίρι με θύματα δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ και θύτη έναν 60χρονο άνδρα, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην Ακρόπολη, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Για το περιστατικό στην Ακρόπολη, μία διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφέροντας πως ένας άνδρας φέρει αιχμηρό αντικείμενο, πιο συγκεκριμένα μαχαίρι, και επιτέθηκε στους δύο τουρίστες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη φέρεται να πετάχθηκε από θάμνους και να χτύπησε τους τουρίστες από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, κατά το παρελθόν ο 60χρονος είχε επιτεθεί, ξανά με μαχαίρι, σε περαστικό στην πλατεία Συντάγματος.

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη, έλαβε χώρα στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, και τραυματίστηκαν δύο τουρίστες Αμερικάνικης καταγωγής.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα στο ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, ενώ η γυναίκα φέρει πιο ελαφρά τραύματα στα πόδια.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ακρόπολη.

Ο άνδρας από τις ΗΠΑ, επειδή αντιλήφθηκε τι συνέβη, έβαλε το χέρι του μπροστά και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η σύζυγός του φέρει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι. Το ζευγάρι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρο Σταυρό», ενώ ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικο Τμήμα Ακροπόλεως.