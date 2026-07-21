Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο τουριστών

Δύο τουρίστες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και θύτης φέρεται να είναι ένας 60χρονος άνδρας.

Διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφέροντας πως ένας άνδρας φέρει αιχμηρό αντικείμενο, πιο συγκεκριμένα μαχαίρι, και επιτέθηκε στους δύο τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη φέρεται να βγήκε ξαφνικά από θάμνους και να τραυμάτισε τους τουρίστες.

Ακρόπολη: Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ για τον τραυματισμό δύο επισκεπτών

Σχετική με το συμβάν δήλωση έκανε ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος.

«Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης για το σημερινό περιστατικό στην περιοχή της Ακρόπολης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βρεθήκαμε σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ» δήλωσε ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ και πρόσθεσε:

«Προσωπικά επισκέφτηκα τους δύο τραυματίες τουρίστες στο νοσοκομείο, προκειμένου να εκφράσουμε την έμπρακτη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας ευχαριστώντας την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το υγειονομικό προσωπικό που παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Η ασφάλεια των επισκεπτών της χώρας μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο και εξαιρετικά λυπηρό περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο».

«Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους και πλέον φιλόξενους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ασφαλής και να απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας», κατέληξε η δήλωση του Ανδρέα Φιορεντίνου για την επίθεση σε τουρίστες που βρίσκονταν στην Ακρόπολη.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

