Επίθεση με μαχαίρι στα Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άνδρες στα Χανιά, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένουν, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα, πίσω από το σταθμό ΚΤΕΛ.

Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, οι δράστες άγνωστης προς το παρόν ταυτότητας και στοιχείων, επιτέθηκαν στα δύο θύματα προκαλώντας τους απανωτά χτυπήματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Ζυμβρακάκηδων.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, με τους δράστες να έχουν τραπεί σε φυγή. Οι αστυνομικοί τους αναζητούν, ενώ παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στο αιματηρό συμβάν.

Τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι φέρουν σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως οι δύο άνδρες, φέρουν πολλαπλά τραύματα, αυτή την ώρα βρίσκονται στον αξονικό τομογράφο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά είναι σοβαρά τα τραύματα.