Σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Προφυλακίστηκε και ο 35χρονος

Μία ημέρα πριν, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 30χρονος που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση

Στη φυλακή οδηγείται και ο 35χρονος που κατηγορείται για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα πριν, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 30χρονος που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Ο 35χρονος, έγκλειστος στις φυλακές, που φέρεται να έδωσε εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας απολογήθηκε για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όσο για τον δεύτερο εμπλεκόμενο στη δικογραφία, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτίει ποινή ισοβίων για άλλες υποθέσεις, απολογήθηκε για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Επίθεση με χειροβομβίδα κατά πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Τι φέρεται να ομολόγησε ο έγκλειστος

Στην απολογία του, ο έγκλειστος φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση της χειροβομβίδας, υποστηρίζοντας ότι η όλη υπόθεση αφορά άλλο πρόσωπο που ενδιαφερόταν για την επίθεση και ότι ουσιαστικά ο ίδιος λειτούργησε ως μεσάζοντας.

Τέλος, φαίνεται να τόνισε ότι η παρέμβασή του αφορούσε τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

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