Επίθεση με χειροβομβίδα: Η ΕΛΑΣ αναζητά και τέταρτο άτομο

Στην ταυτοποίηση ενός τέταρτου προσώπου, το οποίο εκτιμάται ότι έπαιξε κομβικό ρόλο στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, στρέφονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για το άτομο που έδωσε την εντολή στον 31χρονο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει την επίθεση στην οικία ενός εκ των πέντε προσώπων που είχαν τεθεί στο στόχαστρο.

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Επίθεση με χειροβομβίδα: Οι πιθανοί στόχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταξύ των πιθανών στόχων βρίσκονταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης φέρεται να διατηρούσε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει.

Ο ίδιος, ο οποίος επίσης είναι κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα, εκτιμάται ότι επιδίωκε να προχωρήσει σε εκδικητικές ενέργειες, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος επικοινώνησε με τον 31χρονο στις φυλακές Διαβατών, αναθέτοντάς του τον συντονισμό του σχεδίου. Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για έναν 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

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