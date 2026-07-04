Επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Πιο κοντά στον εντοπισμό των δραστών οι αρχές - Πιθανό να υπήρχε και τέταρτος

Οι έρευνες για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε εύρημα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξερράγησαν σε σπίτια, στο ένα εκ των οποίων βρισκόταν η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πειστήρια, την ίδια ώρα που οι καταθέσεις και το οπτικό υλικό ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι μαζί με τους βομβιστές υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο.

Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Τα τρία βασικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εστιάζουν σε τρία βασικά στοιχεία που αναμένεται να «δείξουν» τους βομβιστές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής επικεντρώνεται σε τρεις άξονες.

Εξετάζονται, συγκεκριμένα, υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού, δηλαδή κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, εκεί όπου αναζητούν DNA και αποτυπώματα.

Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, εξηγεί ότι: «Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων».

Φως στην υπόθεση θα ρίξει και το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει κατασχεθεί και από το οποίο οι αρχές αναζητούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις επιθέσεις.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», λέει η Κ. Δημογλίδου.

Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Πιθανό να υπήρχε και τέταρτος εμπλεκόμενος

Στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα, όπως εκτιμούν οι αρχές.

Ωστόσο, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο ενός ακόμη ατόμου, ενός τέταρτου δράστη, που είχε πιθανότατα υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Τέλος, δημοσιεύθηκε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον εμπρηστή να πλησιάζει την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και να βάζει φωτιά σύμφωνα με το Star.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews