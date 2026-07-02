Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Στο «κάδρο» των ερευνών τρία πρόσωπα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, στην αναζήτηση στοιχείων που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν βίντεο, καθώς και ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για εξέταση, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί».

Επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Τα τρία πρόσωπα που εξετάζονται

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε σε τουλάχιστον τρία πρόσωπα που φαίνεται να έχουν εμπλακεί. Φαίνεται επίσης, σύμφωνα με την ίδια, ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις έχουν την ίδια μορφή.

Ο εκτιμήσεις των αστυνομικών οδηγούνται στο συμπέρασμα, ότι οι δράστες ίσως είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτούργησε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

Επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Τι δείχνουν τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν καταγράφουν τη λάμψη από την έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και τον εκκωφαντικό κρότο σε άλλη επίθεση, αυτή τη φορά, στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη.

Συγκέντρωση για τον θάνατο της μητέρας της Α. Νέστορα

Το απόγευμα της Πέμπτης η Νέα Δημοκρατία απηύθυνε κάλεσμα σε συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, που έχασε τη ζωή της την Τετάρτη μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΝΔ, αναφέρεται ότι: «Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews