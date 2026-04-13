Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την πρωτεύουσα, μετά τις ημέρες των εορτών.

Τα λιμάνια της Αττικής καταγράφουν αυξημένη κίνηση, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από νησιωτικούς προορισμούς. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι αφίξεις είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια από λιμάνια του Αιγαίου, ενώ ακόμη 34 αφίξεις αναμένονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας προβλέπονται 15 αφίξεις πλοίων, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια από τις Κυκλάδες.

Η επιστροφή πραγματοποιείται σταδιακά, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει την έντονη έξοδο των προηγούμενων ημερών, αυτή τη φορά όμως με κατεύθυνση προς την Αθήνα.



