Επιστρέφει ο Δακτύλιος: Όλα όσα αλλάζουν από τη Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 επανέρχεται σε ισχύ ο Μικρός Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) να έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Δακτύλιος θα ισχύει έως τις 24 Ιουλίου 2026 και θα εφαρμόζεται:

Δευτέρα έως Πέμπτη: από 07:00 έως 20:00

Παρασκευή: από 07:00 έως 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.

Πώς θα λειτουργεί

Όπως κάθε χρόνο, θα εφαρμόζεται το σύστημα μονά-ζυγά:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.

Τις μονές ημερομηνίες, όσα έχουν μονό αριθμό στην πινακίδα.

Η περιοχή που περικλείεται από τον Δακτύλιο ορίζεται από τους εξής δρόμους: Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Α. Φραντζή – Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 169743 (ΦΕΚ Β 5565/17.10.2025), ελεύθερα στον δακτύλιο μπορούν να κυκλοφορούν:

Οχήματα με πλήρη εξαίρεση

Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV)

Plug-in υβριδικά (PHEV) με εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km

Οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου (CNG/LPG) με εκπομπές κάτω από 120 g/km

Οχήματα Euro 6d με εκπομπές κάτω από 120 g/km (με πιστοποιητικό)

Επαγγελματικά οχήματα μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά βαν και φορτηγάκια)

Επιπλέον εξαιρέσεις

Οχήματα ΑμεΑ (με ειδική σήμανση)

Οχήματα μονίμων κατοίκων δακτυλίου (μία άδεια ανά νοικοκυριό)

ΜΜΜ, ταξί, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, στρατιωτικά και υπηρεσιακά οχήματα

Ξένα διπλωματικά οχήματα

Οχήματα car sharing με ειδική σήμανση

Οχήματα με ειδική άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας εντός δακτυλίου

Οι κάτοχοι που δικαιούνται εξαίρεση μπορούν να εκδώσουν ψηφιακό σήμα κυκλοφορίας μέσω του gov.gr, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

