Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Τι ισχύει για Αττική

Το σύνολο της χώρας αναμένεται να επηρεάσει από σήμερα, Δευτέρα (27/7) η αφρικανική σκόνη, καθώς ξεκινά νέο επεισόδιο μεταφοράς του φαινομένου από τις ερήμους της Αφρικής.

Το AtmoHub, Κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η αφρικανική σκόνη και, συνεπώς, η μεταφορά της θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά τσην επιφάνεια.

Από την Τρίτη (28/7), σύμφωνα με το AtmoHub, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Αφρικανική σκόνη: Η ανάρτηση του AtmoHub

Όπως τονίζει το AtmoHub, στη νότια Πελοπόννησο, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα το AtmoHub αναφέρει ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Τέλος, συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων.