Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα.

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα, το νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά σταδιακά από σήμερα να πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου, η ΕΜΥ κάνει λόγο για ισχυρά καιρικά φαινόμενα τόσο σήμερα όσο και την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Μάλιστα, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα φαινόμενα αυτά.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: