Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

Επικαιροποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρά και μεγάλης έντασης φαινόμενα, όπως καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα φαινόμενα αυτά θα διαρκέσουν μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης.

Αναλυτικότερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη, μέχρι το απόγευμα στη νότια - νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Τέλος, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.



