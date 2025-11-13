Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άτομο με βαλλίστρα

Συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη (12/11), η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας σε μία σύλληψη και 10 προσαγωγές.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε έναν Τούρκο υπήκοο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μία βαλλίστρα, και έτσι σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η βαλλίστρα που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη / ΕΛ.ΑΣ.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -4- οικίες σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη -10- προσαγωγές (-9- υπήκοοι Τουρκίας και ημεδαπός).

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».