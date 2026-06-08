Επιχείρηση «ODIN» στην Κρήτη: Δίωξη για τρομοκρατία στον 37χρονο Παλαιστίνιο

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, για «ένταξη στη Χαμάς», στο περιθώριο της επιχείρησης «ODIN».

Σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, φερόμενου ως μέλους της Χαμάς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς παραπέμπεται σε ανακριτή για να απολογηθεί.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Επιχείρηση ODIN στην Κρήτη: Ποιος είναι ο 37χρονος συλληφθείς

O 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την Αντιτρομοκρατική, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να έχει κινήσει υποψίες στο περιβάλλον του.

Κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές.

Η επιχείρηση ODIN στην Κρήτη για τη σύλληψη του 37χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση για την σύλληψη του 37χρονου, έγινε από κοινού από ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και έλαβε την ονομασία «ODIN», της σκανδιναβικής θεότητας που στη χριστιανική θρησκεία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο -περιοχή όπου και συνελήφθη ο άνδρας.

Μετά από 12ωρη ανάκριση ο 37χρονος ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, και πως είχε λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία για κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Μερικές ημέρες νωρίτερα, οι αρχές συνέλαβαν δύο Παλαιστίνιους στην Κύπρο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 37χρονος είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δυο, με τον οποίο φαίνεται πως είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία.

Ο 37χρονος παρακολουθούνταν στενά τις τελευταίες 15 ημέρες και κατόπιν σχετικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες, οι οποίες προορίζονταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Ο συλληφθείς φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, που πιθανόν να σχετίζεται με κρουαζιερόπλοιο.

Εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών αλλά χωρίς τις απαραίτητες πρώτες ύλες, εντοπίστηκε στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια, στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ