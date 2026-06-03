Επιχείρηση για τρίτο κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 14 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις τελευταίε εξ' αυτών να επικεντρώνονται σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Από το πρωί της Τετάρτης (3/6), οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας για προανάκριση.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να γίνει η μεταγωγή και του διαχειριστή Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη: Το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται σε 10 ημέρες

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 ημέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές η μια σύλληψη που έγινε στο Αγρίνιο αφορά διαχειριστή ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων). Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, έγιναν οι υπόλοιπες 13.

Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλο-παραγωγός αλλά και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ εμπλέκεται ακόμη ένας υπάλληλος ΚΥΔ ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται 39 άτομα.

Ως προς τη μέθοδο, που ακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης, φέρεται να παραπέμπει σε εκείνη των μελών των κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις, αφού πρώτα εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και στην συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδή δήλωση.

Και οι 14 συλληφθέντες αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθούν μαζί με τη δικογραφία στον εισαγγελέα Κοζάνης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα καθώς αρμόδια εισαγγελία, για να αποφασίσει την προφυλάκιση τους ή όχι, είναι η ευρωπαϊκή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ