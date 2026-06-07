Επιδότηση λιπασμάτων 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους αγρότες

Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων.

Σκοπός της επιδότησης να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου.

Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων.

Επιδότηση λιπασμάτων 2026: Ποιο διάστημα καλύπτει

Το μέτρο θεσπίστηκε ως απάντηση στις έντονες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η αύξηση στην τιμή της ουρίας, ενός από τα βασικότερα λιπάσματα για την αγροτική παραγωγή.

Η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και εκείνες που θα γίνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους.

Ενδεικτικά, για αγορά λιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ