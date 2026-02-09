Επίδομα θέρμανσης: Προειδποιήσεις για απάτη μέσω SMS

Για νέα απόπειρα απάτης μέσω SMS, αυτή τη φορά με πρόσχημα δήθεν επίδομα θέρμανσης, προειδοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.

Πολίτες έχουν λάβει μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα που αναφέρουν, μεταξύ άλλων: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Το μήνυμα εμφανίζεται παραπλανητικά ως δήθεν ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και «υπόσχεται» την καταβολή επιδόματος θέρμανσης ύψους 200 ευρώ.

Οι αποστολείς των SMS καλούν τους πολίτες να πατήσουν τον ενεργό σύνδεσμο και να καταχωρίσουν στοιχεία τους, με σκοπό την υποκλοπή δεδομένων και την παράνομη απόσπαση χρημάτων.

Οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, τίτλους και επωνυμίες και προσαρμόζουν το μήνυμα σε τέτοιο ύφος, ώστε οπτικά να παραπέμπει σε ευρωπαϊκούς ή κρατικούς φορείς και να φαίνεται αξιόπιστο.

Στην πραγματικότητα όμως, εάν κανείς πατήσει τον σύνδεσμο του SMS, οδηγείται σε σελίδα όπου του ζητούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Τονίζεται, ότι η ενημέρωση για επίδομα ή οικονομική παροχή, γίνεται μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει στους πολίτες να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία μέσω SMS ή email και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που δεχθούν τέτοιου είδους μηνύματα.



