Επιδείνωση του καιρού: Πού θα βρέξει σήμερα

Ο καιρός επιδεινώνεται και σήμερα Τρίτη, αναμένονται βροχές στη δυτική και τη νότια Ελλάδα, όπως και το Αιγαίο.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουν οι μετεωρολόγοι τις επόμενες ώρες, θα φέρει μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές που έχουν ήδη επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών.

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην κεντρική, δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπως μεταφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος, μετεωρολόγος του Mega. Όσο για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος.

Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις, που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο το καιρικό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, ενημέρωσε, ότι από τις ισχυρές καταιγίδες που αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο, θα επηρεαστούν κυρίως, η Κέρκυρα, οι Παξοί και οι Διακπόντιοι Νήσοι, όπως και περιοχές -κυρίως παραθαλάσσιες- της Ηπείρου. «Την Τετάρτη όμως, θα επηρεαστούν σχεδόν όλα τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος η Αιτωλοακαρνανία η δυτική και νότια Πελοπόννησος και ο καιρός θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο την Πέμπτη», σημείωσε για την εξέλιξη του καιρού έως την Πέμπτη.

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικά χαμηλά, βροχές και καταιγίδες

Μέσω του προσωπικού του ιστότοπου, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, προειδοποιεί για «βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στη Β. Ιταλία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, κινούνται ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Τουρκία».

«Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα μας θα είναι η βαθμιαία επικράτηση Ν-ΝΔ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Τα φαινόμενα στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο (κυρίως στις παράκτιες περιοχές της ) δεν αποκλείεται να είναι έντονα, αλλά σαφώς η ένταση τους θα υπολείπεται σημαντικά της έντασης εκείνων της προηγούμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της», γράφει για τον καιρό της Τρίτης 25 Νοεμβρίου.

Για τον καιρό της Τετάρτης, εκτιμά «σημαντικές από πλευράς έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στη ΒΔ Ελλάδα και δευτερευόντως στην υπόλοιπη δυτική χώρα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ 5 με 7 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, αναμένεται περαιτέρω άνοδος των ελάχιστων τιμών της σε όλη τη χώρα και μικρή άνοδος των μέγιστων τιμών της στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα».

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη

Μέσω Facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί για «ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη βράδυ τύπου "Π".».

Όπως έγραψε πιο αναλυτικά: «Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας. Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ). Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ) , οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m). Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική. Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».