Επιδείνωση του καιρού: Ποια δρομολόγια πλοίων ακυρώνονται

Η επιδείνωση του καιρού επηρεάζει τα δρομολόγια των πλοίων.



Οι δυσμενείς συνθήκες και οι ενισχυμένοι άνεμοι που επικρατούν σήμερα, οδηγούν στην ακύρωση ορισμένων δρομολογίων.



Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά, αλλά ακυρώθηκαν τα ταχύπλοα δελφίνια, Τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα πρωινά τους δρομολόγια.



Από το λιμάνι της Ραφήνας, το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες εκτελείται κανονικά. Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο με προορισμό το Μαρμάρι.



Τέλος, από το Λαύριο, δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο προς Τζιά.