Επιδεινώνεται ραγδαία ο καιρός αύριο: Πού προβλέπονται καταιγίδες

Επιδεινώνεται ραγδαία ο καιρός από αύριο, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, πλήττοντας περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα.

Δεν αποκλείεται στις περιοχές που θα σημειωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, το ενδεχόμενο πλημμυρών. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, το κύμα της κακοκαιρίας που αναμένεται, θα έχει μικρή διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση. Τα ισχυρά φαινόμενα, εκτιμάται ότι θα «χτυπήσουν» το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική και Στερεά Πελοπόννησο, από το βράδυ του Σαββάτου έως το μεσημέρι ή το απόγευμα της Κυριακής. Αύριο αναμένονται και έντονοι βοριάδες που ίσως φτάσουν και τα 8 μποφόρ και δεν αποκλείεται να προκύψει απαγορευτικό στα πλοία.

Όσο για την πρώτη της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο υδράργυρος στη Φλώρινα θα δείξει περίπου 8 βαθμούς Κελσίου, στην Τρίπολη 10, ενώ πτώση περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στην Αθήνα, στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση καιρού - Γ. Τσατραφύλλιας: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα»

Μέσω ανάρτησης, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί, για την κακοκαιρία, γράφοντας: «Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ,διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Επιδείνωση καιρού - Ζιακόπουλος: «Ισχυρή και επίμονη σύγκλιση των ανέμων»

Τέλος, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει στον προσωπικό του ιστότοπο: «Αν και το επιφανειακό χαμηλό που αναμένεται να σχηματιστεί αύριο (Σάββατο) στο Ιόνιο δεν θα είναι βαθύ, η ισχυρή και επίμονη σύγκλιση των ανέμων στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και το ανάγλυφο θα προκαλέσουν έκλυση της δυνητικής αστάθειας που την εποχή αυτή υπάρχει στη Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια λόγω συνεχούς ανατροφοδότησης. Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα ύψη βροχής, που βλέπετε στον παραπάνω χάρτη, ουσιαστικά θα σημειωθούν από αργά το βράδυ του Σαββάτου ως αργά τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, δεδομένου ότι στο ενδιάμεσο διάστημα στη Δ-ΝΔ Ελλάδα οι βροχές που θα πέσουν εκεί δεν θα είναι σημαντικές. Οι επιμέρους περιοχές που θα επηρεαστούν από τα ισχυρά φαινόμενα είναι αυτές που αναφέρονται στο έκτακτο της ΕΜΥ».

Το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αυτά θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές που προβλέπεται να επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, είναι του Ιονίου, της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και της δυτικής Πελοποννήσου.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)» αναφέρεται στο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.