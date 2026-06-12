Επιδεινώνεται ο καιρός: Πού θα βρέχει σήμερα - «Ανησυχούν αρκετά οι κεραυνοί, θα έχουμε χιλιάδες»

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά μπουρίνια να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΣΚΑΪ, Παναγιώτη Γιαννόπουλου, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Εύβοια και τις Σποράδες.

«Με ανησυχούν αρκετά οι κεραυνοί. Θα έχουμε χιλιάδες κεραυνούς στην ηπειρωτική χώρα -και το χιλιάδες δεν είναι σχήμα λόγου θα δείξουμε το νούμερο το Σάββατο», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Πού και πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Όπως εξήγησε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τα φαινόμενα ξεκίνησαν από το πρωί στη Μακεδονία και σταδιακά επεκτείνονται νοτιότερα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο «σιγά-σιγά κατεβαίνουν νοτιότερα, το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στη Στερεά θα βγάλει και κάποιες καταιγίδες στην ορεινή Πελοπόννησο. Κανένα θέμα στα νησιά, θα βρέξει λίγο σε περιοχές του Ιονίου».

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Από τους 34-35 βαθμούς Κελσίου των τελευταίων ημερών, ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 31-32 βαθμούς, τιμές ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται καταιγίδες από το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και σε νοτιότερες περιοχές. «Όταν λέμε απόγευμα, τότε είναι η κρίσιμη ώρα, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς - κάπου μετά τις 2 το μεσημέρι», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Στη Θεσσαλονίκη «ο καιρός είναι πιο κλειστός», αλλά και ευρύτερα στη Χαλκιδική, τα φαινόμενα έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

Για το Σάββατο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις Σποράδες, καθώς και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια.

«Θα βρέξει πολύ, προσοχή το ξημέρωμα», προειδοποίησε ο Π. Γιαννόπουλος. Παράλληλα, το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δροσερή ημέρα του τελευταίου διαστήματος. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με γενικά αίθριες συνθήκες και μόνο λίγες τοπικές μεσημβρινές βροχές σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο δεν διαφαίνεται κύμα καύσωνα τουλάχιστον έως τις 27-28 Ιουνίου.

Καιρός: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης (11/6) έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί προειδοποίηση» εξαιτίας ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τόνισε πως το βαρομετρικό χαμηλά από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, θα αλλάξει τον καιρό, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και την Αττική.

«Θα είναι μία σύντομη μεταβολή. Δηλαδή αύριο, Παρασκευή, και το Σάββατο αναμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα» ανέφερε αρχικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Εξηγώντας πώς θα επηρεαστεί η χώρα από το βαρομετρικό χαμηλό, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε: «πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να μετατοπιστεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, νότια και νοτιοανατολικά. Έτσι, λοιπόν, αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά».

«Το σύστημα της κακοκαιρίας συνοδεύεται και από μετωπική δραστηριότητα, δηλαδή από ένα ψυχρό μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι πιο ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσουν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει έντονη αστάθεια, κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών» συνέχισε ο μετεωρολόγος.

«Από το πρωί της Παρασκευής, θα δώσει πάλι βροχές από τα βόρεια προς τα νότια» πρόσθεσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναφερόμενος στον νομό Αττικής, διευκρίνισε πως θα επηρεαστεί από το κύμα αστάθειας. «Αύριο από το απόγευμα και στη συνέχεια να περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Μέσα στην αυριανή νύχτα θα έχουμε έντονη αστάθεια, με τον καιρό να βελτιώνεται μέσα στο Σάββατο» κατέληξε ο μετεωρολόγος.