Επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε εκτροφή αιγοπροβάτων στη Μεσσηνία

Εντοπίστηκε και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα στην περιοχή της Ανδρούσας, στη Μεσσηνία.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, σήμανε συναγερμός και ήδη οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει οριστεί ζώνη ελέγχου ακτίνας 20 χιλιομέτρων από τη μονάδα που εντοπίστηκε το κρούσμα καταρροϊκού πυρετού, που περιλαμβάνει τους δήμους Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πύλου, Οιχαλίας και Τριφυλίας.

Εντός αυτής της ζώνης, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων, με εξαίρεση τη μεταφορά τους για άμεση σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται εντός της ίδιας ζώνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές ξεκαθαρίζουν πως ο καταρροϊκός πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί σοβαρότατο νόσημα για την κτηνοτροφία, καθώς προκαλεί απώλειες στα ζώα και μείωση της παραγωγής.

Ο ιός που προκαλεί τη νόσο μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω αιματοφάγων εντόμων, όπως τα κουνούπια του γένους Culicoides, τα οποία ζουν σε υγρά και σκοτεινά σημεία στάβλων. Η ασθένεια πλήττει πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, εμφανίζοντας πιο έντονη μορφή στα πρόβατα.

Παράλληλα, ο καταρροϊκός πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων όπως: