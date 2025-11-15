Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από σήμερα μέχρι την Τρίτη

Στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η ΕΛΑΣ ξεκινά από σήμερα μέχρι την Τρίτη, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», σε ισχύ είναι από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κάτωθι οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, είναι σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου στις 6:00 μέχρι και την ίδια ώρα την Τρίτης 18-11-2025 σε:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων: