Επέστρεψαν οι 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Λίγο μετά τις 19:00 προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι.

Από αυτούς οι 13 είναι συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.

Tους Έλληνες περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις 21:30 περίπου αναμένεται να φτάσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μία πτήση της Aegean με Έλληνες από το Ντουμπάι.

Αναμένεται επίσης και αύριο μια πτήση από το Ομάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ