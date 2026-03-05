Επέστρεψαν οι 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι

Λίγο μετά τις 19:00 προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι.
Από αυτούς οι 13 είναι συγγενείς της ομάδας των αθλητών του Άρη.
Tους Έλληνες περίμενε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης, και ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στις 21:30 περίπου αναμένεται να φτάσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μία πτήση της Aegean με Έλληνες από το Ντουμπάι.
Αναμένεται επίσης και αύριο μια πτήση από το Ομάν.
Με πληροφορίες από ΕΡΤ