Έπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι

Ενα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε το πρωί της Τετάρτης στο Τατόι.

Όπως έγινε γνωστό η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει να ερευνήσει το συμβάν του αεροσκάφους στο Τατόι.

Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του ατυχήματος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τη στιγμή που το αεροσκάφος ξεκίνησε να παίρνει ύψος, αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος, οι οποίοι μεταφέρονται στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο.