Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πισοδέρι και Βασιλίτσα

Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα «έστρωσαν» τα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου στη Φλώρινα και Βασιλίτσας στα Γρεβενά, δημιουργώντας χειμερινό τοπίο στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Οι πίστες καλύφθηκαν ήδη από ικανοποιητική ποσότητα χιονιού, ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και τις βραδινές ώρες, ενισχύοντας κι άλλο το ύψος του χιονιού.

Οι επιχειρηματίες των χιονοδρομικών κέντρων υποδέχθηκαν το πρώτο χιόνι με αισιοδοξία, καθώς ένα επαρκές στρώμα τις επόμενες ημέρες θα τους επιτρέψει να μπουν δυναμικά στη λίστα των προορισμών για εκδρομείς και λάτρεις των χειμερινών σπορ, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Με τη θερμοκρασία να πέφτει στα ορεινά, οι ενδείξεις για τις πίστες των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα θετικές.