Επεισόδιο στο ΑΠΘ: Επίθεση σε φοιτητές με καπνογόνα και ρόπαλα

Επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ.

Το περιστατικό στο ΑΠΘ καταγράφηκε, όπως έγινε γνωστό, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Οι ίδιες πληροφορίες περιγράφουν φοιτητές να τρέχουν, για να κρυφτούν, να ακούγονται φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά έξι φοιτητές.

Επεισόδιο στο ΑΠΘ: 8 προσαγωγές και διακοπή μαθημάτων

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε παρέμβαση εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οκτώ προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με το περιστατικό.

Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η λειτουργία μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, ενώ έκλεισε προσωρινά και τμήμα της οδού Εγνατία στο ύψος της πανεπιστημιούπολης, λόγω της έντασης των επεισοδίων και της παρουσίας ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Thesstoday