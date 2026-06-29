Επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Προσήχθησαν δύο άνδρες μετά από συμπλοκή στη Νικόπολη

Οι δύο εμπλεκόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν

Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τραυματισμένους και τους δύο άνδρες. Επίσης, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, όπου αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στους αστυνομικούς για το περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Με πληροφορίες από το ΕΡΤnews