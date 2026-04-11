Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς από αστυνομικούς σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ, στη Βάρη.

Αρχικά η Αστυνομία κλήθηκε για περιστατικό διάρρηξης σε οικία 3ου ορόφου επί της οδού Σίφνου. Τρεις δράστες εισήλθαν στην οικία και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Βάρη: Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται

Το όχημα αυτό εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙΑΣ στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής και ακολούθησε καταδίωξη. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών με σκοπό να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δράστες, εκ των οποίων σίγουρα ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με σκούφο full face, κατάφεραν να διαφύγουν. Από την Αστυνομία πραγματοποιούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από τις βολές ακινητοποίησης του αστυνομικού, ενώ την έρευνα την έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βάρης-Βουλας-Βουλιαγμενης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ