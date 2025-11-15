Επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Τρεις τραυματίες και υλικές φθορές λίγες ημέρες πριν την επέτειο

Ένταση και συμπλοκές ξέσπασαν το πρωί του Σαββάτου στον χώρο του Πολυτεχνείου, λίγες ώρες πριν ανοίξουν επίσημα οι πύλες για τις εκδηλώσεις μνήμης της 52ης επετείου από την εξέγερση του 1973.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου Τοσίτσα, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και υλικές φθορές.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η Κρατική Ασφάλεια έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες των συμπλοκών. Η δικογραφία έχει ήδη ανοίξει και αναζητούνται καταθέσεις από τους τραυματίες.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας κατήγγειλε με ανάρτησή της ότι δέχθηκε επίθεση από μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύγκρουση ξεκίνησε στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου Τοσίτσα και συνεχίστηκε μέσα στο κτήριο, όπου, όπως υποστηρίζουν, υπήρχαν άτομα που είχαν καταφύγει για να προστατευθούν.

Η συλλογικότητα αναφέρει ότι τρία μέλη της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και κάνει λόγο για «εκτεταμένες φθορές» στον χώρο. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους ισχυρισμούς της ίδιας της ομάδας και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές. Η ΑΡ.Α.Σ. δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια μέχρι στιγμής.

Το Πολυτεχνείο άνοιξε κανονικά – Συνεχίζονται οι έρευνες

Παρά τα επεισόδια, οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν κανονικά το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριημέρου. Οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται έως τις 20:00 το Σαββατοκύριακο, ενώ τη Δευτέρα οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 13:00, πριν την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και υλικό για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν οι συμπλοκές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας

(Παρατίθεται αυτούσια, όπως δημοσιεύτηκε)

«Σήμερα το πρωί, τη πρώτη μέρα του τριημέρου του Πολυτεχνείου, η συμμορία υπό τον μανδύα της πολιτικής παράταξης που λέγεται ΑΡΑΣ, προέβη σε πογκρόμ στον χώρο γύρω από το κτήριο Τοσίτσα. Η επίθεση συνεχίστηκε και εντός του κτηρίου σε κόσμο που είχε μπει μέσα για να προστατευτεί από το πρώτο κύμα του πογκρόμ. Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης τυφλής επίθεσης, και ενώ μέλη της συνέλευσής μας έστηναν πολιτικό υλικό και προετοίμαζαν την εκδήλωση στα πλαίσια του τριημέρου του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκαν από τη συμμορία της ΑΡΑΣ.

Συντονισμένα, προσχεδιασμένα, και με πλήρη γνώση των πράξεών τους, οι τραμπούκοι κυνήγησαν μέσα στο κτήριο Τοσίτσα συντρόφους/-ισσες, τους χτύπησαν με εξοπλισμό, και τους έστειλαν στο νοσοκομείο. Μέσα στο πογκρόμ που διεξήγαγαν, φώναζαν σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους και εργαζόμενους του Πολυτεχνείου, να πέσουν από τα παράθυρα, ενώ χτύπαγαν και λυπόθυμους. Εν τέλει, 2 σύντροφοι και 1 συντρόφισσα της συνέλευσής μας, είναι τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν κι άλλοι που χτυπήθηκαν.

Οι απολίτικες αυτές επιθέσεις καταφέρνουν μόνο την περαιτέρω νομιμοποίηση της κρατικής καταστολής και ρητορικής περί "άνδρων ανομίας" εντός του ασύλου. Το Πολυτεχνείο δεν κινδυνεύει να απονεκρωθεί πολιτικά αποκλειστικά από το Κράτος, το Κεφάλαιο, τις πρυτανικές αρχές, αλλά και από τραμπούκους όπως αυτούς της συμμορίας της ΑΡΑΣ.»