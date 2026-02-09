Επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική παρέμβαση για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας - Αναζητούνται οι δράστες

Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, εάν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα κι αν δόθηκε άδεια για αυτό.

Η πρυτανεία έχει απαντήσει ότι δεν έδωσε άδεια για κάτι τέτοιο, καθώς ήταν παράνομο.

Παράλληλα, η έρευνα θα έχει στόχο να αναδείξει τι στάση κράτησε η εταιρεία φύλαξης του Πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ έχουν γίνει 313 προσαγωγές, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια σύλληψη, αλλά έγινε λήψη των στοιχείων των ατόμων που έχουν προσαχθεί και αναμένεται η ταυτοποίηση.

Η αναγνώριση από τους αστυνομικούς παραμένει αδύνατη, καθώς όλοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η ομάδα εικάζεται ότι αποτελούνταν από 40 με 50 άτομα, που είχαν ως ορμητήριο την Πολυτεχνική Σχολή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ