Επεισόδια στην παραλιακή με πρωταγωνιστές τους μπασκετμπολίστες Ζούμπατς και Σάριτς

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας από την Ελλάδα στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ, οι παίχτες του NBA Ίβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην παραλιακή,.

Το TMZ Sports, το οποίο μετέδωσε την είδηση, έλαβε ένα βίντεο μέσα από το δημοφιλές «Bolivar Beach Bar» της παραλιακής, στο οποίο φαίνεται γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο ψηλός των Λ.Α. Κλίπερς να έρχεται στα χέρια με κάποιον, τη στιγμή που άνθρωποι ασφαλείας του μαγαζιού προσπαθούσαν να τους χωρίσουν.

Λίγο πριν ξεσπάσει χάος, ο Σάριτς επενέβη προσπαθώντας να βοηθήσει τον Ζούμπατς, αλλά φαίνεται να δέχεται σπρωξιές από άλλον άνδρα.

Σε ένα σημείο μάλιστα διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος με κεφαλοκλείδωμα ρίχνει τον Σάριτς στο έδαφος, όπου παρέμεινε ξαπλωμένος για αρκετή ώρα. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται άλλος άνδρας να φωνάζει στον Ζούμπατς και να του λέει να ηρεμήσει -- κάτι που λειτούργησε, καθώς έκανε ένα βήμα πίσω έχοντας τα χέρια ψηλά.

Τελικά, ο Σάριτς σηκώνεται και σκοντάφτει πάνω στον Ζούμπατς, πριν οδηγηθούν στην έξοδο από το νυχτερινό μαγαζί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν έγινε σαφές τι πυροδότησε το επεισόδιο, καθώς όλα ξέσπασαν αρκετά γρήγορα, ενώ επισήμαναν την απουσία της αστυνομίας.

Το TMZ Sports απευθύνθηκε στην ομοσπονδία μπάσκετ της Κροατίας για σχολιασμό, αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχει πάρει καμία απάντηση.

NBA players Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight near Athens, Greece early this morning (around 5:30 AM local time) — following their game (Team Croatia) against Greece.

Much of the confrontation was caught on video.

At one point, another man seems to put Saric… pic.twitter.com/Y72trC76Mn