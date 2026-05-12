Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 8 προσαγωγές

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης (12/5) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες από το επεισόδιο.

Όπως αναφέρει σχετικά ο ΣΚΑΪ, μία ομάδα περίπου 10 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και φέρεται να χτύπησαν και να τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί οκτώ άτομα.