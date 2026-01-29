Τροχαίο στη Ρουμανία: Επαναπατρίστηκαν οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ

Προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18:00 το C130 με τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να συνοδεύσουν στην Τούμπα τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Φωτ. Eurokinissi

Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο της Τούμπας φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των χαμένων νεαρών.

Υπενθυμίζεται ότι έγινε τρισάγιο για τους νέους που έχασαν τη ζωή τους, στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας από όπου αναχώρησε η πτήση.

Η τραγωδία των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Χωρίς σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας ήταν το βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές μαρτυρίες επιζώντα που απέδιδαν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη του συγκεκριμένου συστήματος, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017 και, όπως σημείωσε, εκείνη την περίοδο το lane assist δεν αποτελούσε υποχρεωτικό εξοπλισμό για τα νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλουργίδης υποστήριξε ότι τα οχήματα της εταιρείας παραδίδονται για ενοικίαση μετά από πλήρη έλεγχο, τόσο σε μηχανικό όσο και σε ηλεκτρολογικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των επιβατών, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν είχε ενημερωθεί για τον προορισμό, καθώς στη διαδικασία μίσθωσης ελέγχονται τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος, όχι το ταξίδι που θα ακολουθήσει.

Πώς σώθηκαν οι επιζώντες

Πηγές της ρουμανικής αστυνομίας αναφέρουν ότι οι τρεις επιζώντες κατάφεραν να σωθούν χάρη στη θέση που κάθονταν στο βαν κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, από τον συνοδηγό και πίσω, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες στο μπροστινό κάθισμα και στην τελευταία σειρά του βαν τραυματίστηκαν σοβαρά ή έχασαν τη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά στο βαν επέβαιναν εννέα άτομα, δύο στη θέση δίπλα στον οδηγό, τέσσερα στην επόμενη σειρά (σε τρεις θέσεις) και τρεις στην τελευταία σειρά.