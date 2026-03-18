Επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή επιπλέον 101 Έλληνες με τα 47 κατοικίδιά τους

Tο απόγευμα της Τετάρτης (18/3) έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ακόμη μία ειδική πτήση που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, για τον επαναπατρισμό 101 Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μαζί τους, είχαν και τα 47 κατοικίδιά τους.

Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε προγραμματιστεί αρχικά για το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3) ωστόσο δεν έγινε τότε, γιατί το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δέχθηκε επίθεση.

Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους ήταν ένα ζήτημα που βρισκόταν υπό συζήτηση αρκετό καιρό, με πολλούς να αρνούνται να αφήσουν πίσω τα ζώα τους, σε αντίθεση με αρκετούς που δυστυχώς δεν μερίμνησαν για αυτό.

Καταφύγια και φιλοζωικές οργανώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνουν πως έχουν φτάσει στα όριά τους. Η K9 Friends αναφέρει ότι δέχεται συνεχώς αιτήματα για ζώα που εγκαταλείπονται, ενώ η Dubai Street Kitties περιγράφει μια ασφυκτική κατάσταση, με κάθε διαθέσιμο χώρο γεμάτο και τα τηλεφωνήματα να μην σταματούν.