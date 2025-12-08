Επαναλειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάναμε γενέθλια χωρίς Μετρό» - Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Πρώτη μέρα επαναλειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης η σημερινή, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης επαναλειτουργεί μετά από διάστημα ενός μήνα καθώς είχε διακοπεί η λειτουργία του προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά.

Ο υποδιευθυντής στο Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκος Δένης, μιλώντας στην ΕΡΤ3, είπε: «Κάναμε γενέθλια του Μετρό χωρίς Μετρό. Και γι’ αυτό σήμερα είναι για μας μια επιτυχία, ξαναδώσαμε το Μετρό σε κυκλοφορία, και μάλιστα τρεις μέρες νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ''μάθαμε'' στα παλιά μας τρένα να πηγαίνουν στην Καλαμαριά, συντονίσαμε τις πόρτες στις αποβάθρες των σταθμών να ανοίγουν, ''μάθαμε'' επίσης στα τρένα να πηγαίνουν πότε στην Καλαμαριά και πότε στη Ν. Έλβετία, όπως θα συμβαίνει όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές, οπότε θα έχουμε πλέον δύο παράλληλες γραμμές, την κόκκινη και την μπλε που θα χωρίζουν στον σταθμό 25ης Μαρτίου».

«Ο επόμενος στόχος είναι να έχουμε το Μετρό σε πλήρη λειτουργία από τις 5:30 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα από τις 20 Δεκεμβρίου» κατέληξε ο κ. Δένης, σημειώνοντας ότι πλέον όλες οι κυλιόμενες σκάλες είναι σε λειτουργία και θυμίζοντας πως πλέον τα εισιτήρια του Μετρό ισχύουν μόνο για μία διαδρομή.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Το ωράριο για την εορταστική περίοδο

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα (8/12) έως και Σάββατο (20/12)

Δευτέρα έως Παρασκευή – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 06:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Σάββατο & Κυριακή – Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 08:00, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή (21/12) έως Κυριακή (4/1)