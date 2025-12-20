Ανοιχτά στο περιθώριο του εορταστικού ωραρίου είναι σήμερα. Σάββατο (20/12.) τα εμπορικά καταστήματα, με πλήθος κόσμου να έχει συρρεύσει στις αγορές για να πραγματοποιήσει τις αγορές του εν όψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Άξιο αναφοράς είναι ότι τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο επόμενες Κυριακές, στις 21 και 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Εορταστικό ωράριο: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: